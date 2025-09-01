19°C 25°C
Os Meninos de Deus conquista a 1ª Super Copa Santo Antônio de Futebol Amador

Após empate em 1 a 1 no tempo normal, equipe venceu o Juventus Olhos D’água por 4 a 3 nos pênaltis e ficou com o título.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Fotos: Divulgação
01/09/2025 às 11h48 Atualizada em 01/09/2025 às 18h31
Os Meninos de Deus conquista a 1ª Super Copa Santo Antônio de Futebol Amador
Os Meninos de Deus conquista a 1ª Super Copa Santo Antônio de Futebol Amador.

A 1ª Super Copa Santo Antônio de Futebol Amador chegou ao fim neste domingo (31) com casa cheia e clima de decisão. Em uma final emocionante, a equipe Os Meninos de Deus levantou o troféu após vencer o Juventus Olhos D’água nos pênaltis, depois do empate em 1 a 1 no tempo normal.

O Juventus saiu na frente com gol de Da Silva, mas Marcos Bezerra deixou tudo igual para Os Meninos de Deus, levando a decisão para as penalidades. Na marca da cal, a equipe foi mais eficiente e venceu por 4 a 3, garantindo o título da competição.

Com a desistência do América, o Náutico Santo Antônio, equipe da casa, ficou com o terceiro lugar. O torneio ainda premiou Kássio, do time campeão, como artilheiro, e Jadiel, do América, como melhor goleiro.

Premiação e apoio ao esporte

Na cerimônia de entrega das medalhas e troféus, estiveram presentes o ex-vereador Ricardo Calheiros, além de Francisco Batinga, Júnior Vigário e Jefferson representando a vereadora Joana Darck. 

O campeão e o vice também receberam, das mãos de Francisco Batinga, conjuntos completos de material esportivo, em uma ação que contou com o apoio dele, do Instituto Zequinha Batinga e do deputado estadual Ronaldo Medeiros, patrocinadores da competição.

“Uma competição que nasceu do esforço de gente comprometida e que se tornou exemplo para toda a cidade. O esporte é saúde, é inclusão. E apoiar o esporte em Atalaia é um compromisso meu, é um compromisso do Instituto Zequinha Batinga e é um compromisso do deputado Ronaldo Medeiros”, afirmou Francisco Batinga.

Sucesso dentro e fora de campo

Reunindo 16 equipes e mais de 350 atletas amadores de diferentes regiões do município, a primeira edição da Super Copa Santo Antônio foi considerada um grande sucesso. Destaque para o empenho dos idealizadores Matheus e Leandro, responsáveis por levar o torneio à comunidade e mobilizar equipes e torcedores ao longo da disputa.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
