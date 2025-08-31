20°C 27°C
Com vitória, Escurinho estreia novo uniforme entregue pelo vereador Neto Acioli

Time venceu o CSA da Vila por 3 a 1 em amistoso.

31/08/2025 às 18h27
Uniforme completo de jogo foi entregue pelo vereador Neto Acioli.

A equipe do Escurinho entrou em campo neste domingo (31) com um novo uniforme e já estreou com vitória. No amistoso contra o CSA da Vila, o time venceu por 3 a 1 e comemorou o resultado com a torcida.

O novo material esportivo foi entregue na última quinta-feira (28) pelo vereador de Atalaia, Neto Acioli. A iniciativa faz parte de uma ação de incentivo à prática esportiva no município, que também contou com a parceria da deputada estadual Rosi Davino, do ex-deputado federal Nivaldo Albuquerque e do superintendente da FunBrasil, Davi Davino Filho.

O kit inclui camisa e calção de jogo, além de camisa de treino. Além do Escurinho, outras equipes também foram beneficiadas com uniformes completos: Juventus Olhos D’Água e Masterville FC.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
