Programa Bora Jogar leva jovens de Atalaia ao Estádio Rei Pelé para assistir a CRB x Paysandu

Iniciativa buscou proporcionar aos participantes uma experiência inesquecível e reforça a importância do esporte como ferramenta de inclusão social, lazer e formação cidadã.

30/08/2025 às 18h16
Um sábado diferente e cheio de emoção marcou a vida de 32 crianças e adolescentes do Programa Bora Jogar, promovido pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Atalaia. Os jovens, com idades entre 10 e 15 anos, tiveram a oportunidade de assistir ao jogo entre CRB x Paysandu, neste sábado (30), no Estádio Rei Pelé, em Maceió.

A iniciativa buscou proporcionar aos participantes uma experiência inesquecível, aproximando-os do universo do futebol profissional e reforçando a importância do esporte como ferramenta de inclusão social, lazer e formação cidadã.

A prefeita Ceci, que acompanhou a ação, destacou a alegria de ver os jovens vivendo esse momento especial. 

“Ver o brilho nos olhos dessas crianças nos enche de esperança e certeza de que estamos no caminho certo. O esporte tem esse poder de transformar vidas, de unir e de inspirar. Hoje eles viveram uma experiência que ficará guardada para sempre na memória. Em Atalaia, acreditamos que investir na juventude é investir no futuro”, afirmou a prefeita.

A secretária de Esporte e Lazer, Eliane Oliveira, ressaltou que o Bora Jogar é mais do que um programa esportivo, é uma oportunidade de ampliar horizontes.

“Nosso objetivo é oferecer muito mais do que treinos. Queremos que as crianças entendam o esporte como um espaço de oportunidades e crescimento. Trazer esses jovens ao Rei Pelé para assistir a uma partida profissional é inspirá-los, é mostrar que eles também podem sonhar alto. É um momento que fortalece a autoestima e o amor pelo esporte”, disse a secretária.

O Programa Bora Jogar atende crianças e adolescentes de Atalaia com atividades esportivas regulares, treinos supervisionados e ações educativas. A visita ao Rei Pelé integra um conjunto de iniciativas que buscam incentivar a prática esportiva e reforçar valores como disciplina, respeito e trabalho em equipe.

