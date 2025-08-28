20°C 27°C
Atalaia, AL
Publicidade
Copervales
Câmara Municipal de Atalaia

Vereador Neto Acioli incentiva esporte em Atalaia com entrega de material esportivo às equipes do Juventus Olhos D'água, Escurinho e Masterville

Ação que visa fortalecer o futebol amador no município contou com o apoio da deputada Rose Davino, Nivaldo Albuquerque e Davi Davino Filho.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Fotos: Divulgação
28/08/2025 às 20h34 Atualizada em 28/08/2025 às 21h34
Vereador Neto Acioli incentiva esporte em Atalaia com entrega de material esportivo às equipes do Juventus Olhos D'água, Escurinho e Masterville
Vereador Neto Acioli realizou a entrega de kit de uniforme de jogo ao Juventus Olhos D'água.

O vereador Neto Acioli (MDB) segue como um dos principais incentivadores da prática esportiva em Atalaia. Na noite desta quinta-feira (28), o parlamentar, que cumpre seu segundo mandato na Câmara Municipal, realizou a entrega de kits completos de jogo às equipes Juventus Olhos D’água, Masterville FC e Escurinho.

A ação dá continuidade a um trabalho que Neto Acioli já desenvolve desde o seu primeiro mandato, com o objetivo de fortalecer o esporte amador no município. Ao longo dos últimos quatro anos e meio, já são 20 kits de materiais esportivos distribuídos para diferentes times da cidade e da zona rural.

A importante iniciativa conta com a parceria da deputada estadual ROSE DAVINO, do ex-deputado federal NIVALDO ALBUQUERQUE e do superintendente da FunBrasil, DAVI DAVINO FILHO. Neto Acioli agradeceu o apoio: “Com a parceria dos nossos amigos, este trabalho vai seguir incentivando a prática esportiva em Atalaia”.

Continua após a publicidade

 

Os kits não se resumem apenas a uniformes: cada equipe recebeu camisas e calções de jogo, além de camisas específicas para treinos e viagens. “É um dos compromissos do meu mandato incentivar a prática esportiva em nosso município. Acreditamos que o esporte é uma ferramenta de inclusão social, que tira jovens da vulnerabilidade e promove saúde, lazer e integra a comunidade. Por isso, entregar esse material é um gesto que vai muito além das quatro linhas”, destacou o vereador.

Continua após a publicidade

 

O impacto dessa ação já será sentido neste domingo (31), quando o Juventus Olhos D’água entrará em campo na grande final da Super Copa Santo Antônio de Futebol Amador, já utilizando o novo material esportivo entregue pelo vereador.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Equipe feminina do Independente Atalaia. Foto: Divulgação.
IAFC Feminino Há 2 dias

Independente Atalaia intensifica preparação para estreia no Campeonato Alagoano Feminino

Equipe atalaiense estreia fora de casa contra o Ubertec, no dia 7 de setembro.

 Atalaiense Thiago Silvério conquista o 3º lugar no Santander Track&Field Run Series em Maceió.
No Pódio Há 4 dias

Atalaiense Thiago Silvério conquista o 3º lugar no Santander Track&Field Run Series em Maceió

Etapa alagoana integra o maior circuito de corridas da América Latina em número de provas.

 Benjamin assina primeiro contrato profissional com o Grêmio.
Contrato Assinado Há 5 dias

Benjamin assina primeiro contrato profissional com o Grêmio

Vínculo do habilidoso meia atacante segue até julho de 2028.

 Benjamin se destaca com assistência em goleada da Seleção Sub-17 sobre a Costa Rica.
Sub-17 Há 7 dias

Benjamin se destaca com assistência em goleada da Seleção Sub-17 sobre a Costa Rica

Meia do Grêmio, com raízes em Atalaia (AL), contribui para vitória por 4 a 0 em amistoso preparatório para o Mundial da categoria.

 Independente Atalaia será o representante do município no Campeonato Alagoano Sub-15.
Sub-15 Há 1 semana

Independente Atalaia será o representante do município no Campeonato Alagoano Sub-15

A equipe atalaiense está no Grupo E ao lado do Júnior de São José da Laje, Muriciense, Azzura e Pequenos Craques.

Atalaia, AL
22°
Chuvas esparsas
Mín. 20° Máx. 27°
23° Sensação
1.68 km/h Vento
99% Umidade
100% (3.39mm) Chance chuva
05h28 Nascer do sol
17h22 Pôr do sol
Sexta
26° 20°
Sábado
27° 18°
Domingo
25° 19°
Segunda
26° 20°
Terça
26° 19°
Publicidade
Professor Lesso
Inglês Selfie
Francisco Batinga
Ceci Rocha
Últimas notícias
Vereador Atuante Há 2 horas

Vereador Neto Acioli incentiva esporte em Atalaia com entrega de material esportivo às equipes do Juventus Olhos D'água, Escurinho e Masterville
Saúde Bucal Há 6 horas

Prefeitura de Atalaia promove ação de saúde bucal na Creche CRIA do Conjunto Maria de Nazaré
Agosto Lilás Há 7 horas

Vereadora Lays Melo realiza a 5ª edição da Noite Lilás em Atalaia
Poder Legislativo Há 1 dia

Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Atalaia do dia 26 de agosto de 2025

Barão de Vandesmet Há 1 dia

Historiador William Edmundson lança biografia do Barão Félix Vandesmet, pioneiro da indústria açucareira de Alagoas

Publicidade
Vereador Jaminho
Vereador Rudinho
Maria da Comesa
Lays Melo
Blogs e colunas
Direito Sem Rodeios
Direito Sem Rodeios Quando a dignidade viaja em pé: a lição de uma indenização no transporte público | Por Anderson Barros
Thyago Pereira
Thyago Pereira Será que a experiência vale mais? | Por Thyago Pereira
Adm com Rosa
Adm com Rosa Se você sente que o seu dinheiro some no final do mês, esse post é para você | Blog Adm com Rosa
Publicidade
WebFiber - Internet Banda Larga
Publicidade
Anúncio
Mega-Sena
Concurso 2906 (26/08/25)
17
33
37
41
46
49
Ver detalhes
Quina
Concurso 6811 (27/08/25)
10
17
33
49
60
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3479 (26/08/25)
01
05
06
08
09
10
12
13
15
16
18
19
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2815 (27/08/25)
01
04
05
08
09
32
38
43
52
53
58
62
63
64
68
78
79
86
88
89
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2852 (27/08/25)
05
10
16
20
35
39
Ver detalhes
Publicidade
Jal Gomes Fotografias
Enquete
...
...
Publicidade
Insta Atalaia Pop
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Atalaia Pop - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias