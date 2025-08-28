Vereador Neto Acioli incentiva esporte em Atalaia com entrega de material esportivo às equipes do Juventus Olhos D'água, Escurinho e Masterville

O vereador Neto Acioli (MDB) segue como um dos principais incentivadores da prática esportiva em Atalaia. Na noite desta quinta-feira (28), o parlamentar, que cumpre seu segundo mandato na Câmara Municipal, realizou a entrega de kits completos de jogo às equipes Juventus Olhos D’água, Masterville FC e Escurinho.

A ação dá continuidade a um trabalho que Neto Acioli já desenvolve desde o seu primeiro mandato, com o objetivo de fortalecer o esporte amador no município. Ao longo dos últimos quatro anos e meio, já são 20 kits de materiais esportivos distribuídos para diferentes times da cidade e da zona rural.

A importante iniciativa conta com a parceria da deputada estadual ROSE DAVINO, do ex-deputado federal NIVALDO ALBUQUERQUE e do superintendente da FunBrasil, DAVI DAVINO FILHO. Neto Acioli agradeceu o apoio: “Com a parceria dos nossos amigos, este trabalho vai seguir incentivando a prática esportiva em Atalaia”.

Continua após a publicidade

Os kits não se resumem apenas a uniformes: cada equipe recebeu camisas e calções de jogo, além de camisas específicas para treinos e viagens. “É um dos compromissos do meu mandato incentivar a prática esportiva em nosso município. Acreditamos que o esporte é uma ferramenta de inclusão social, que tira jovens da vulnerabilidade e promove saúde, lazer e integra a comunidade. Por isso, entregar esse material é um gesto que vai muito além das quatro linhas”, destacou o vereador.

Continua após a publicidade

O impacto dessa ação já será sentido neste domingo (31), quando o Juventus Olhos D’água entrará em campo na grande final da Super Copa Santo Antônio de Futebol Amador, já utilizando o novo material esportivo entregue pelo vereador.