Independente Atalaia intensifica preparação para estreia no Campeonato Alagoano Feminino

Equipe atalaiense estreia fora de casa contra o Ubertec, no dia 7 de setembro.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Fotos: Divulgação
26/08/2025 às 20h51
Equipe feminina do Independente Atalaia. Foto: Divulgação.

O Independente Atalaia (IAFC) segue firme nos treinamentos de olho na estreia no Campeonato Alagoano Feminino 2025. A equipe fará sua estreia no torneio no próximo dia 7 de setembro, em Maceió, diante do Ubertec.

Sob o comando pelo experiente técnico Val Passo, a equipe feminina atalaiense vem se preparando para marcar presença histórica na competição, já que será a primeira partida oficial deste novo projeto do IAFC. O primeiro compromisso em casa será no dia 13 de setembro, no Estádio O Luizão, contra o UDA.

Organizado pela Federação Alagoana de Futebol (FAF), o estadual feminino contará com seis participantes: Coruripe, Guarani de Paripueira, CRB, Independente Atalaia, Ubertec e UDA. Na primeira fase, todas as equipes se enfrentam em jogos de ida, com cada time disputando cinco partidas. Os quatro melhores avançam para as semifinais.

Fundado em 2021 pelo diretor-presidente Ronaldo Torres, o Independente Atalaia é fruto de um projeto esportivo que tem recebido apoio da Prefeitura de Atalaia, por meio da prefeita Ceci, do vice-prefeito Nicollas e das secretarias municipais de Esporte e Transporte.

