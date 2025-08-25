18°C 27°C
Atalaia, AL
Publicidade
Copervales
Câmara Municipal de Atalaia

Quando a dignidade viaja em pé: a lição de uma indenização no transporte público | Por Anderson Barros

Texto escrito pelo advogado Anderson Barros para o Blog Direito Sem Rodeios, no Atalaia Pop.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro
25/08/2025 às 19h25 Atualizada em 25/08/2025 às 19h42
Quando a dignidade viaja em pé: a lição de uma indenização no transporte público | Por Anderson Barros
Quando a dignidade viaja em pé: a lição de uma indenização no transporte público.

1. O que aconteceu?

Uma mãe, acompanhada de três filhos, sendo um deles de colo, solicitou ao motorista de um ônibus os assentos prioritários garantidos por lei. Nesse passo, ao invés de prestar auxílio, o condutor respondeu de forma irônica: “quer sentar no meu lugar?”. A fala, proferida em tom de desdém diante dos demais passageiros, ocasionou humilhação evidente e constrangimento público notório.

A empresa tentou justificar o ocorrido afirmando que não havia lugares disponíveis e que a consumidora teria sido ríspida. Nessa esteira, o Tribunal de Justiça de São Paulo afastou tais alegações, reconhecendo que a conduta do motorista destoava da urbanidade mínima exigida em serviço público de transporte.

Continua após a publicidade

2. O que a Justiça decidiu?

O TJ/SP condenou a empresa ao pagamento de indenização no valor de dez mil reais. Nessa toada, o relator, desembargador Alexandre David Malfatti, enfatizou que toda conduta que exponha o passageiro à humilhação, à depreciação ou à perda de sua dignidade gera direito à reparação. Portanto, a indenização não apenas compensou o sofrimento da vítima, mas serviu como lição de que a dignidade não pode ser reduzida a mero detalhe (MIGALHAS, 2025).

Continua após a publicidade

3. A base jurídica da decisão

A decisão encontra respaldo em três pilares. Primeiramente, a Constituição Federal, em seu artigo 1º, inciso III, erige a dignidade da pessoa humana como fundamento do Estado Democrático de Direito. Ademais, o Código de Defesa do Consumidor, em seus artigos 6º e 14, garante segurança, respeito e reparação diante de falhas na prestação de serviços. Nesse diapasão, aplica-se ainda a responsabilidade civil objetiva, pela qual as empresas respondem pelos atos de seus funcionários independentemente de culpa, bastando a prova do dano e do nexo causal.

4. O que dizem os estudos recentes sobre responsabilidade civil

Nesse rumo, a doutrina confirma a centralidade da responsabilidade civil como instrumento de proteção da dignidade. Mesquita, Mesquita e Fontes (2023) salientam que o modelo objetivo amplia a tutela do consumidor, dispensando a prova da culpa. Nessa esteira, Melo, Silva e Souto (2024) demonstram que a noção de dano moral se expandiu para abranger novas situações, como a exposição vexatória em ambientes digitais. Outrossim, Cruz Neto (2025) aduz que, em relações marcadas por assimetria e risco, a prioridade deve ser sempre a proteção da vítima, mesmo que a ofensa tenha ocorrido de forma breve.

5. Por que esse caso importa?

Nesse passo, percebe-se que o episódio transcende o simples debate sobre transporte público. Ele demonstra que constrangimento público não se confunde com aborrecimento trivial, constituindo verdadeira violação à dignidade humana. Dessa forma, reforça-se a necessidade de treinamento dos funcionários das empresas de transporte, para que a cordialidade e a empatia sejam efetivamente praticadas. Além disso, revela que o Judiciário acompanha a evolução da responsabilidade civil, afastando a banalização de situações de humilhação.

6. Conclusão

À guisa de conclusão, a indenização imposta pelo Tribunal de Justiça de São Paulo representa mais do que a reparação individual. Trata-se de uma afirmação de que a dignidade humana deve prevalecer sobre a pressa, o caos e as adversidades do transporte coletivo. Nesse diapasão, reafirma-se o compromisso da Justiça com a defesa da pessoa em sua condição essencial: ser respeitada, considerada e valorizada como sujeito de direitos.

 

Referências

CRUZ NETO, João. Responsabilidade civil em ambientes de risco e a centralidade da dignidade. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2025.

MELO, Carolina; SILVA, Rodrigo; SOUTO, Fernanda. Dano moral e novas fronteiras: da humilhação pública ao ambiente digital. Rio de Janeiro: Forense, 2024.

MESQUITA, André; MESQUITA, Luana; FONTES, Cláudio. A responsabilidade civil objetiva e a proteção da dignidade. Belo Horizonte: Del Rey, 2023.

MIGALHAS. Mãe humilhada por motorista em assento prioritário será indenizada. Migalhas, São Paulo, 2025. Disponível em: https://www.migalhas.com.br. Acesso em: 25 ago. 2025.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Julgamento de Jair Bolsonaro no STF: uma análise técnico-jurídica | Por Anderson Barros.
Direito Sem Rodeios Há 1 semana

Julgamento de Jair Bolsonaro no STF: uma análise técnico-jurídica | Por Anderson Barros

Texto escrito pelo advogado Anderson Barros para o Blog Direito Sem Rodeios, no Atalaia Pop.

 Quando a Máquina Decide: Como Garantir Justiça e Transparência na Era da Inteligência Artificial.
Direito Sem Rodeios Há 2 semanas

Quando a Máquina Decide: Como Garantir Justiça e Transparência na Era da Inteligência Artificial | Por Anderson Barros

Texto escrito pelo advogado Anderson Barros para o Blog Direito Sem Rodeios, no Atalaia Pop.

 O Impacto das Tarifas de 50% dos EUA sobre o Agronegócio Brasileiro e os Caminhos Jurídicos Possíveis.
Blog Há 3 semanas

O Impacto das Tarifas de 50% dos EUA sobre o Agronegócio Brasileiro e os Caminhos Jurídicos Possíveis | Por Anderson Barros

Texto escrito pelo advogado Anderson Barros para o Blog Direito Sem Rodeios, no Atalaia Pop.

 A Lei Magnitsky e sua criação | Por Anderson Barros.
Direito Sem Rodeios Há 4 semanas

A Lei Magnitsky e sua criação | Por Anderson Barros

Texto escrito pelo advogado Anderson Barros para o Blog Direito Sem Rodeios, no Atalaia Pop.

 Riscos do Uso da IA no Judiciário: Entre a Eficiência e o Abuso.
Direito Sem Rodeios Há 4 semanas

Riscos do Uso da IA no Judiciário: Entre a Eficiência e o Abuso | Por Anderson Barros

Texto escrito pelo advogado Anderson Barros para o Blog Direito Sem Rodeios, no Atalaia Pop.

Direito Sem Rodeios
Direito Sem Rodeios
Anderson Barros é Doutorando em Ciências Jurídicas pela Veni Chreator Christian University (VCCU); Mestre em Administração Pública pelo Instituto Politécnico da Guarda - Portugal; Pós-graduado em Advocacia Cível pela Fundação Escola Superior do Ministério Público - RS; Pós-graduado em Ciências Criminais pela Faculdade Guanabi - SE; Pós-graduado em Direito Administrativo, Constitucional e Tributário pelo CESMAC - AL; Pós-graduado em Direito Previdenciário pela Universidade Cruzeiro do Sul - SP; Pós-graduando em Legal Operations: Dados, Inteligência Artificial e Alta Performance Jurídica pela PUC Campinas/SP e PUC/PR. Advogado (OAB/AL 12.803), Sócio-fundador e Presidente do Escritório Anderson Barros Advogados. Campo de estudos atual voltado ao Direito no âmbito do metaverso e inteligência artificial.
Ver notícias
Atalaia, AL
21°
Parcialmente nublado
Mín. 18° Máx. 27°
22° Sensação
1.15 km/h Vento
95% Umidade
1% (0mm) Chance chuva
05h29 Nascer do sol
17h22 Pôr do sol
Quarta
27° 18°
Quinta
27° 19°
Sexta
27° 19°
Sábado
27° 19°
Domingo
27° 19°
Publicidade
Francisco Batinga
Inglês Selfie
Ceci Rocha
Professor Lesso
Últimas notícias
Direito Sem Rodeios Há 8 horas

Quando a dignidade viaja em pé: a lição de uma indenização no transporte público | Por Anderson Barros
Atalaia Há 13 horas

Prefeitura de Atalaia realiza lançamento do Selo UNICEF e promove ações do Agosto Lilás nesta terça-feira (26)
No Pódio Há 2 dias

Atalaiense Thiago Silvério conquista o 3º lugar no Santander Track&Field Run Series em Maceió
Contrato Assinado Há 2 dias

Benjamin assina primeiro contrato profissional com o Grêmio
Política Há 2 dias

Presidente do PT Atalaia participa de reunião do Diretório Nacional em Brasília

Publicidade
Vereador Jaminho
Lays Melo
Maria da Comesa
Vereador Rudinho
Blogs e colunas
Direito Sem Rodeios
Direito Sem Rodeios Quando a dignidade viaja em pé: a lição de uma indenização no transporte público | Por Anderson Barros
Thyago Pereira
Thyago Pereira Será que a experiência vale mais? | Por Thyago Pereira
Adm com Rosa
Adm com Rosa Se você sente que o seu dinheiro some no final do mês, esse post é para você | Blog Adm com Rosa
Publicidade
WebFiber - Internet Banda Larga
Publicidade
Anúncio
Mega-Sena
Concurso 2905 (23/08/25)
04
17
18
26
43
52
Ver detalhes
Quina
Concurso 6809 (25/08/25)
03
16
38
48
66
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3478 (25/08/25)
01
04
05
06
07
08
09
10
12
14
15
17
21
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2814 (25/08/25)
02
05
18
19
22
25
26
28
31
35
40
43
65
71
72
73
79
81
93
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2851 (25/08/25)
09
29
36
41
46
47
Ver detalhes
Publicidade
Jal Gomes Fotografias
Enquete
...
...
Publicidade
Insta Atalaia Pop
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Atalaia Pop - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias