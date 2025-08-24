19°C 27°C
Atalaia
Atalaiense Thiago Silvério conquista o 3º lugar no Santander Track&Field Run Series em Maceió

Etapa alagoana integra o maior circuito de corridas da América Latina em número de provas.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro
24/08/2025 às 10h52
Atalaiense Thiago Silvério conquista o 3º lugar no Santander Track&Field Run Series em Maceió
Atalaiense Thiago Silvério conquista o 3º lugar no Santander Track&Field Run Series em Maceió.

O município de Atalaia voltou a brilhar no cenário esportivo neste domingo (24), com a conquista de mais um pódio do atleta Thiago Silvério. O atalaiense garantiu o 3º lugar na prova de 5 km masculino do Santander Track&Field Run Series, disputada em Maceió. A competição é considerada o maior circuito de corridas de rua da América Latina em número de etapas.

Thiago celebrou o resultado e destacou a importância de representar sua cidade. “Estou muito feliz por mais uma vez ter a oportunidade de levar o nome de Atalaia ao pódio. Cada conquista é também um incentivo para que mais pessoas do nosso município deixem o sedentarismo de lado, vençam a depressão e encontrem no esporte uma forma de transformação de vida”, afirmou o atleta.

História de superação

Thiago Silvério é hoje um dos atletas mais respeitados do município, acumulando 19 pódios em sua trajetória. Mas, suas conquistas vão além das medalhas, pois carrega uma história de vida marcada pela superação. Ele enfrentou um grave quadro de depressão e, através do esporte, encontrou forças para mudar de vida e se tornar inspiração para outros atalaienses.

Thiago mostra diariamente que a prática esportiva salva vidas e que, com disciplina e determinação, é possível vencer obstáculos que parecem intransponíveis.

Apoio e novos desafios

Para seguir representando Atalaia em grandes competições, Thiago conta com o apoio da Prefeitura de Atalaia, por meio da prefeita Ceci, do vice Nicollas e da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude. Também recebe o apoio do Posto Ouro, através dos empresários Kaline e Maurício, além de outros parceiros que acreditam em seu potencial.

Treinado pelo educador físico Júnior Balino e com a assessoria da Guedes Fitruan, o atleta já projeta novos desafios: uma meia maratona em Coruripe e, em 2026, sua participação em uma grande maratona no Rio de Janeiro, onde levará o nome de Atalaia para o cenário nacional.

Direito Sem Rodeios
Direito Sem Rodeios Julgamento de Jair Bolsonaro no STF: uma análise técnico-jurídica | Por Anderson Barros
Thyago Pereira
Thyago Pereira Será que a experiência vale mais? | Por Thyago Pereira
Adm com Rosa
Adm com Rosa Se você sente que o seu dinheiro some no final do mês, esse post é para você | Blog Adm com Rosa
WebFiber - Internet Banda Larga
Jal Gomes Fotografias
