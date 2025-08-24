Atalaiense Thiago Silvério conquista o 3º lugar no Santander Track&Field Run Series em Maceió.

O município de Atalaia voltou a brilhar no cenário esportivo neste domingo (24), com a conquista de mais um pódio do atleta Thiago Silvério. O atalaiense garantiu o 3º lugar na prova de 5 km masculino do Santander Track&Field Run Series, disputada em Maceió. A competição é considerada o maior circuito de corridas de rua da América Latina em número de etapas.

Thiago celebrou o resultado e destacou a importância de representar sua cidade. “Estou muito feliz por mais uma vez ter a oportunidade de levar o nome de Atalaia ao pódio. Cada conquista é também um incentivo para que mais pessoas do nosso município deixem o sedentarismo de lado, vençam a depressão e encontrem no esporte uma forma de transformação de vida”, afirmou o atleta.

História de superação

Continua após a publicidade

Thiago Silvério é hoje um dos atletas mais respeitados do município, acumulando 19 pódios em sua trajetória. Mas, suas conquistas vão além das medalhas, pois carrega uma história de vida marcada pela superação. Ele enfrentou um grave quadro de depressão e, através do esporte, encontrou forças para mudar de vida e se tornar inspiração para outros atalaienses.

Continua após a publicidade

Thiago mostra diariamente que a prática esportiva salva vidas e que, com disciplina e determinação, é possível vencer obstáculos que parecem intransponíveis.

Apoio e novos desafios

Para seguir representando Atalaia em grandes competições, Thiago conta com o apoio da Prefeitura de Atalaia, por meio da prefeita Ceci, do vice Nicollas e da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude. Também recebe o apoio do Posto Ouro, através dos empresários Kaline e Maurício, além de outros parceiros que acreditam em seu potencial.

Treinado pelo educador físico Júnior Balino e com a assessoria da Guedes Fitruan, o atleta já projeta novos desafios: uma meia maratona em Coruripe e, em 2026, sua participação em uma grande maratona no Rio de Janeiro, onde levará o nome de Atalaia para o cenário nacional.