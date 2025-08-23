17°C 26°C
Benjamin assina primeiro contrato profissional com o Grêmio

Vínculo do habilidoso meia atacante segue até julho de 2028.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Fotos: Assessoria
23/08/2025 às 19h29 Atualizada em 23/08/2025 às 19h52



Um dos grandes destaques da base do Grêmio, o meia atacante Benjamin, de 16 anos, assinou seu primeiro contrato profissional com o tricolor gaúcho. O vínculo firmado entre o atleta e o clube tem duração até julho de 2028.

Benjamin chegou ao Grêmio aos 14 anos e desde então acumula conquistas pelo clube, além de três convocações consecutivas para a Seleção Brasileira Sub-17. Reconhecido pela inteligência em campo, disciplina e habilidade técnica, o jovem vem chamando a atenção como uma das principais promessas da equipe gaúcha.

Natural de Maceió, Benjamin tem fortes raízes em Atalaia. Filho de Nem e Ariana, é neto de Benezinho e Dona Eloisa, todos do Distrito Ouricuri, em Atalaia. O talento do garoto é motivo de orgulho para a comunidade. 

Com a assinatura do contrato, Benjamin consolida um passo importante em sua carreira e reforça a tradição do Grêmio na formação de grandes jogadores para o futebol brasileiro.

