Benjamin assina primeiro contrato profissional com o Grêmio.

Um dos grandes destaques da base do Grêmio, o meia atacante Benjamin, de 16 anos, assinou seu primeiro contrato profissional com o tricolor gaúcho. O vínculo firmado entre o atleta e o clube tem duração até julho de 2028.

Benjamin chegou ao Grêmio aos 14 anos e desde então acumula conquistas pelo clube, além de três convocações consecutivas para a Seleção Brasileira Sub-17. Reconhecido pela inteligência em campo, disciplina e habilidade técnica, o jovem vem chamando a atenção como uma das principais promessas da equipe gaúcha.

Natural de Maceió, Benjamin tem fortes raízes em Atalaia. Filho de Nem e Ariana, é neto de Benezinho e Dona Eloisa, todos do Distrito Ouricuri, em Atalaia. O talento do garoto é motivo de orgulho para a comunidade.

Com a assinatura do contrato, Benjamin consolida um passo importante em sua carreira e reforça a tradição do Grêmio na formação de grandes jogadores para o futebol brasileiro.