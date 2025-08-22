17°C 25°C
Benjamin se destaca com assistência em goleada da Seleção Sub-17 sobre a Costa Rica

Meia do Grêmio, com raízes em Atalaia (AL), contribui para vitória por 4 a 0 em amistoso preparatório para o Mundial da categoria.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Fotos: Assessoria CBF
22/08/2025 às 10h12
A Seleção Brasileira Sub-17 venceu a Costa Rica por 4 a 0, nesta quinta-feira (21), em amistoso realizado na Arena Barra FC, em Itajaí, no interior de Santa Catarina. Entre os destaques do jogo,  o meia-atacante Benjamin, uma das promessas das categorias de base do Grêmio.

Convocado pelo técnico Dudu Patetuci, o jogador entrou no segundo tempo e deu a assistência para o gol de Andrey Fernandes, do Vasco, que fechou o placar da partida.

O resultado marcou o primeiro dos dois compromissos da equipe contra a seleção costa-riquenha nesta semana. O próximo duelo será no domingo (24), também em Itajaí, como parte da preparação para a disputa do Mundial Sub-17, que acontece em novembro, no Catar.

Com raízes familiares no Distrito Ouricuri, em Atalaia (AL), Benjamin já é apontado como uma das joias do tricolor gaúcho. Aos 16 anos, o meia celebra sua segunda convocação consecutiva para a Seleção Brasileira Sub-17, reforçando o protagonismo que vem conquistando na base gremista.

