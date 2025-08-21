Independente Atalaia será o representante do município no Campeonato Alagoano Sub-15.

O Independente segue fortalecendo o nome de Atalaia no cenário esportivo estadual e, por mais um ano, será o representante do município no Campeonato Alagoano Sub-15. A competição é considerada uma grande vitrine para jovens atletas mostrarem seu talento e conquistarem experiência.

O torneio começa no próximo dia 13 de setembro. A equipe atalaiense está no Grupo E, ao lado do Júnior de São José da Laje, Muriciense, Azzura e Pequenos Craques.

Sob o comando do técnico Val Passo, o Sub-15 do Independente vem intensificando os treinos com foco e disciplina para representar bem o município.

Fundado em 2021 pelo diretor-presidente Ronaldo Torres, o projeto esportivo conta com apoio da Prefeitura de Atalaia, por meio da prefeita Ceci, do vice-prefeito Nicollas e das secretarias municipais de Esportes e Transporte. O incentivo tem sido apontado como fundamental para consolidar o Independente como referência na formação de jovens atletas em Alagoas.

Fórmula de disputa

O torneio contará com 31 clubes, divididos em seis grupos (cinco grupos com cinco times e um grupo com seis). Cada equipe fará de quatro a cinco jogos na primeira fase, que terá 65 partidas ao todo. Classificam-se para a fase seguinte os dois melhores de cada grupo e os quatro melhores terceiros colocados.

Na sequência, o campeonato avança para o mata-mata (oitavas, quartas, semifinais e final), sempre em jogos de ida e volta, totalizando 95 partidas em 13 datas. O mando do jogo de volta será sempre do clube com melhor campanha geral.