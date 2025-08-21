20°C 25°C
Independente Atalaia será o representante do município no Campeonato Alagoano Sub-15

A equipe atalaiense está no Grupo E ao lado do Júnior de São José da Laje, Muriciense, Azzura e Pequenos Craques.

Phablo Monteiro
Phablo Monteiro
21/08/2025 às 18h38
Independente Atalaia será o representante do município no Campeonato Alagoano Sub-15
Independente Atalaia será o representante do município no Campeonato Alagoano Sub-15.

O Independente segue fortalecendo o nome de Atalaia no cenário esportivo estadual e, por mais um ano, será o representante do município no Campeonato Alagoano Sub-15. A competição é considerada uma grande vitrine para jovens atletas mostrarem seu talento e conquistarem experiência.

O torneio começa no próximo dia 13 de setembro. A equipe atalaiense está no Grupo E, ao lado do Júnior de São José da Laje, Muriciense, Azzura e Pequenos Craques.

Sob o comando do técnico Val Passo, o Sub-15 do Independente vem intensificando os treinos com foco e disciplina para representar bem o município.

Fundado em 2021 pelo diretor-presidente Ronaldo Torres, o projeto esportivo conta com apoio da Prefeitura de Atalaia, por meio da prefeita Ceci, do vice-prefeito Nicollas e das secretarias municipais de Esportes e Transporte. O incentivo tem sido apontado como fundamental para consolidar o Independente como referência na formação de jovens atletas em Alagoas.

Fórmula de disputa

O torneio contará com 31 clubes, divididos em seis grupos (cinco grupos com cinco times e um grupo com seis). Cada equipe fará de quatro a cinco jogos na primeira fase, que terá 65 partidas ao todo. Classificam-se para a fase seguinte os dois melhores de cada grupo e os quatro melhores terceiros colocados.

Na sequência, o campeonato avança para o mata-mata (oitavas, quartas, semifinais e final), sempre em jogos de ida e volta, totalizando 95 partidas em 13 datas. O mando do jogo de volta será sempre do clube com melhor campanha geral.

Sub-15 Há 6 horas

Independente Atalaia será o representante do município no Campeonato Alagoano Sub-15
Saúde Há 7 horas

Prefeitura de Atalaia entrega novos fardamentos e kits de proteção para Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Endemias
Homenagem Há 13 horas

Educadora em assentamento do MST em Atalaia recebe homenagem por atuação na educação infantil
Saúde na Escola Há 13 horas

Prefeitura de Atalaia promove ação de saúde e conscientização com alunos da EJA
Registrando Amor Há 15 horas

Chá de Bênçãos celebra gestantes do projeto Registrando Amor no Mês da Primeira Infância em Atalaia

