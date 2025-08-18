Independente Atalaia apresenta equipe feminina e inicia treinos no estádio O Luizão

A história do futebol feminino em Atalaia ganhou um novo capítulo nesta segunda-feira (18). A primeira equipe principal do Independente Atalaia se apresentou no estádio O Luizão e deu início à preparação para a disputa das competições da categoria.

O trabalho em campo foi comandado pelo técnico Val Passo, responsável por liderar o novo projeto esportivo que busca consolidar o clube como uma das referências do futebol feminino no interior de Alagoas.

Dez atletas já foram contratadas e assinaram com o Independente. As jogadoras vêm de diferentes municípios, como Inhapi, Piranhas, Batalha e Água Branca e duas do estado de Roraima. Segundo a diretoria, a expectativa é reforçar o elenco com pelo menos mais cinco atletas de outras cidades, além de completar a base com talentos locais de Atalaia.

A estreia oficial do time na primeira divisão do Campeonato Alagoano Feminino está marcada para o início do mês de setembro, com isso o clube planeja intensificar a preparação nas próximas semanas.