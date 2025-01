Encontro Literário reúne escritores do município de Atalaia na Secult

A semana iniciou com um momento marcante para a cultura de Atalaia. É que na manhã desta segunda-feira (06), na sede da Secretaria de Cultura, Turismo e Evento do município, foi realizado o Primeiro Encontro Literário de Atalaia, reunindo vários escritores atalaienses.

De iniciativa do Felipe Kauê e do Padre Manoel Francelino, e contando com o apoio da Secult através da secretária Shirley Nogueira e do secretário-adjunto Dola Rocha, o encontro marcou um importante passo na busca pela valorização da identidade cultural do município.

O evento proporcionou aos escritores locais a oportunidade de divulgar suas obras, compartilhar experiências literárias e debater o papel da literatura no fortalecimento da memória coletiva.

Na oportunidade, o professor e escritor José Albuquerque fez o convite oficial para a primeira reunião da Academia Atalaiense de Letras e Artes (AALA), que será fundamental para o incentivo às produções artísticas e literárias da cidade.

“Mais do que um evento, o Primeiro Encontro Literário de Atalaia foi um momento de união, reflexão e celebração. Que seja o início de uma trajetória rica em conquistas para a literatura, as artes e a cultura de nossa querida Atalaia”, destacou o escritor Felipe Kauê.