AP3 obtém Certificado Federal como Ponto de Cultura.

A AP3 obteve junto ao Ministério da Cultura Minc, o Certificado Federal como Ponto de Cultura, de acordo com os critérios e as normas da Política Nacional de Cultura Viva - Lei 13.018/2014.

A Associação, como entidade de utilidade pública, vem desenvolvendo ações de resgate, proteção e valorização da cultura local, com apoio de editais e chamamento público, visando contribuir no reconhecimento de que Ouricuri Vive com suas condições e cultura local.

“A comunidade possui várias expressões culturais, por vezes esquecidas e sem estímulos para os artistas locais visando tornar a cultura viva. O que se destaca como foco de atenção é a necessidade de reconhecimento dessa riqueza de elementos e promoção de ações, inclusive com ampla divulgação da importância que Atalaia tem no cenário cultural por meio do governo municipal e da sociedade civil organizada”, destaca Cida Ouricuri, presidente da AP3.

Continua após a publicidade

Fazendo sua parte, a Associação busca contribuir para fortalecer a corrente da união e reconstrução do setor cultural. Segundo a Cida da Ouricuri, Presidente da entidade, o Ponto de Cultura compreende um local ou território com entidades jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos que tenham finalidade cultural e que desenvolvam ações culturais na comunidade seja nos folguedos, no patrimônio, na literatura, nas artes visuais, memoria, artes cênicas e outras manifestações.

Sobre Atalaia, o município tem uma história rica de elementos culturais registrados desde sua colonização na região Vale do Paraíba, formando vários outros municípios. Também, na formação social da população tendo como base a produção do açúcar desde séculos passados na evolução dos Bangues nas fazendas, dos engenhos, das usinas e do agronegócio do açúcar e álcool.

“Ouricuri representa uma memória viva desse passado como testemunha dessa evolução, com sua população e estruturas remanescentes da antiga usina. Outros Distritos também possuem suas manifestações e patrimônio a serem preservados. A Associação vem se esforçando para dar visibilidade à história local, fortalecendo a proteção de seu patrimônio, sensibilizando a todos para incrementar ações culturais sustentáveis”, comentou Cida da Ouricuri.

A Associação agradece à Vereadora Joana Darck pelas palavras de apoio quanto ao título obtido de Ponto de Cultura, na última Sessão da Câmara Municipal de Atalaia.