Praça Central recebeu encenação da Via Dolorosa, feita por crianças e adolescentes do SCFV da Secretaria de Assistência Social

Via Dolorosa realizada pelo grupo de teatro do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Na Sexta-feira Santa, a Praça Central de Atalaia se transformou em um palco de fé, emoção e arte. A data, que já carrega um significado especial para os cristãos, foi vivenciada de forma ainda mais profunda com a apresentação da encenação da Via Dolorosa, realizada pelo grupo de teatro do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), da Secretaria Municipal de Assistência Social.

O espetáculo foi conduzido pelo professor e diretor de teatro Arnold, que destacou a importância do momento para toda a comunidade. “Estamos aqui hoje na Praça Central para apresentarmos a Via Dolorosa. A Via Dolorosa é uma aliança poética da paixão, morte e crucificação de nosso Senhor Jesus Cristo, um trabalho desenvolvido dentro da Secretaria de Assistência através do grupo de teatro. Nós temos crianças e adolescentes que são acompanhadas pelo programa e hoje estamos aqui nessa culminância para apresentar para toda a população atalaiense um pouco da arte, da cultura, daquilo que eles aprenderam na Secretaria de Assistência”, afirmou.

A iniciativa envolveu crianças e adolescentes atendidos pelos programas sociais do município, promovendo inclusão, desenvolvimento artístico e expressão cultural. A encenação tocou o coração do público presente, que acompanhou cada cena com emoção e respeito, reconhecendo o talento e dedicação dos jovens atores.

Continua após a publicidade

A Prefeitura de Atalaia, por meio da Secretaria de Assistência Social, reforça seu compromisso com a valorização da cultura e com o fortalecimento das ações que promovem a transformação social por meio da arte.