Projeto sociocultural Batucada vem transformando vidas em Atalaia através da percussão

Um importante projeto sociocultural em Atalaia tem o objetivo de transformar vidas através da música. De inciativa do Coletivo Afro Odara e contando o apoio total da vereadora Joana D’arck, o projeto BATUCADA oferece de forma gratuita, aulas práticas e teóricas de percussão para crianças e adolescentes do município.

O projeto foi retomado no último dia 27 de março e já conta com um número significativo de alunos, que acompanham com muita dedicação as aulas ministradas pelos professores Dênis Silva (aula prática) e Felipe Kauê (aula teórica) e por professores convidados. Um reflexo do compromisso e da seriedade com que o projeto é conduzido.

A oficina percussiva é realizada todas as quintas-feiras, próximo a Secretaria de Urbanismo e Infraestrutura, no centro de Atalaia. Para participar, basta fazer sua inscrição de forma gratuita.

“A cada batida, os jovens aprendem mais do que ritmos, fortalecem a cultura afro, desenvolvem disciplina e encontram na música um caminho de expressão e resistência. O crescimento do projeto é a prova de que quando há dedicação e amor pelo que se faz, os frutos aparecem. E o Batucada segue avançando, levando conhecimento e cultura para ainda mais pessoas”, destaca Felipe Kauê, professor e idealizador do projeto.

O projeto Batucada faz parte de um projeto mais amplo, que é o Plano de Resgate Histórico e Cultural de Atalaia, também idealizado por Felipe Kauê, que busca resgatar e incentivar a prática cultural do Guerreiro, Coco de Rodas, Capoeira, Banda de Pífano, Bumba Meu Boi, entre outras manifestações culturais em Atalaia.