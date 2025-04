Grupo teatral da Paróquia de Nossa Senhora das Brotas realiza mais um belíssimo espetáculo da Paixão de Cristo

Como já é tradição em Atalaia, jovens que integram o grupo teatral da Paróquia Nossa Senhora das Brotas realizaram na noite deste último domingo (14), mais um belíssimo espetáculo da Paixão de Cristo, emocionando a todo o público que esteve prestigiando o evento, em frente a Igreja Matriz, na Rua de Cima.

O espetáculo da Paixão de Cristo é encenado desde 2018. Este ano, contou com a participação de 70 integrantes no elenco, que com muita dedicação e brilhantismo, alcançaram o objetivo que é levar a mensagem de fé e amor de Jesus Cristo.

Antes de iniciar a apresentação, os jovens fizeram uma singela homenagem ao integrante, João, o qual veio ao óbito no ano passado, pois lembrar dele é lembrar da simplicidade dele.

“Este momento inesquecível de fé, arte e emoção da encenação da Paixão de Cristo reuniu a comunidade para reviver a maior história de todos os tempos, essa encenação da Paixão de Cristo é mais que um espetáculo, é um reencontro com a fé, o sacrifício e a salvação”, destacou em nota nas redes sociais, a Paróquia de Nossa Senhora das Brotas.