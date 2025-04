Atalaia marca presença no Encontro de Gestores de Cultura de Alagoas 2025.

A cidade de Atalaia participou, nesta quarta-feira (9), do Encontro de Gestores de Cultura de Alagoas, promovido pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Cultura e Economia Criativa (Secult). O evento foi realizado na sede da Associação dos Municípios Alagoanos (AMA), no bairro do Farol, em Maceió, reunindo representantes de diversos municípios.

A iniciativa teve como principal objetivo fortalecer a integração entre os novos e antigos gestores municipais de cultura, promovendo a troca de experiências e o alinhamento de estratégias voltadas ao desenvolvimento cultural em todas as regiões de Alagoas.

Durante o encontro, foram apresentadas as principais ações e programas da Secult, incluindo um panorama atualizado da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB) no Estado. Também foram realizadas palestras e rodas de conversa voltadas ao aprimoramento das políticas públicas culturais, gestão de recursos e incentivo à economia criativa.

Representando o município de Atalaia, a secretária municipal de Cultura, Shirley Nogueira, destacou a importância do momento para o fortalecimento da cultura local. “Esse encontro é fundamental para que a gente possa trocar ideias, aprender com outras experiências e alinhar nossa atuação com o que está sendo feito no estado. A cultura de Atalaia é rica, viva e merece ser cada vez mais valorizada. Estar aqui é reafirmar o compromisso da nossa gestão com os fazedores de cultura e com o desenvolvimento cultural do nosso município”, disse.

A participação de Atalaia reafirma o comprometimento da gestão da prefeita Ceci Herrmann com o fortalecimento das expressões artísticas e culturais, o apoio aos trabalhadores da cultura e a construção de políticas públicas que valorizem a identidade local e o patrimônio imaterial do município.