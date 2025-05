Atalaia realiza palestra com foco na proteção de crianças e adolescentes contra o abuso e exploração sexual.

Na manhã desta quinta-feira (8), a Prefeitura de Atalaia promoveu mais uma importante ação dentro da campanha Maio Laranja, mês dedicado ao enfrentamento do abuso e da exploração sexual de crianças e adolescentes.

A atividade foi realizada no auditório da Secretaria de Saúde e contou com a presença da equipe da Rede de Atenção às Violências (RAV), que conduziu a palestra com o tema: “Todo dia é 18 de maio – do Sertão ao Litoral, protegendo nossas crianças e adolescentes do abuso e exploração sexual”.

O evento reuniu servidores públicos, representantes da rede socioassistencial, profissionais da saúde, educação, conselheiros tutelares e membros da sociedade civil, fortalecendo o diálogo e a articulação entre setores para garantir a proteção integral de crianças e adolescentes.

Durante a palestra, foram abordados temas como a identificação de sinais de abuso e violência sexual, os protocolos de atendimento e encaminhamento, a importância da escuta sensível e acolhedora e o papel da rede intersetorial na prevenção e resposta.

A ação reforça o compromisso da gestão municipal com o enfrentamento à violência infantojuvenil, promovendo a conscientização da sociedade e o fortalecimento das políticas públicas de proteção. “Esse é um compromisso que não pode ficar restrito ao mês de maio. A luta para proteger nossas crianças é diária. Estamos trabalhando de forma integrada, com responsabilidade e empatia, para garantir que cada criança em Atalaia tenha o direito de crescer com dignidade, respeito e segurança”, destacou a prefeita Ceci.