Maio Laranja: Prefeitura de Atalaia leva campanha de combate à violência sexual infantil às ruas da cidade

Nesta quarta-feira (8), a Prefeitura de Atalaia realizou mais uma ação da campanha Maio Laranja, dedicada à conscientização e prevenção do abuso e da exploração sexual contra crianças e adolescentes. A equipe da Secretaria Municipal de Assistência Social, por meio do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), promoveu uma adesivação nas ruas da cidade com a colagem de cartazes e distribuição de materiais informativos.

A ação percorreu secretarias, unidades públicas e pontos comerciais do município. Para a coordenadora do CREAS, Regiane Almeida, esse tipo de mobilização é fundamental para ampliar o alcance da campanha. “Hoje a equipe passou nas secretarias, em alguns setores e em pontos comerciais da cidade, fazendo a colagem dos cartazes referentes à campanha Maio Laranja. Esse é um trabalho de alerta e sensibilização que precisa envolver toda a comunidade, porque proteger nossas crianças é dever de todos”, explicou.

A campanha faz parte de uma programação mais ampla, que ao longo de todo o mês de maio está promovendo atividades educativas e de enfrentamento à violência sexual infantil. De acordo com a secretária de Assistência Social, Valéria Araújo, a mobilização em Atalaia tem sido intensa e contínua. “O Maio Laranja é um mês inteiro de mobilização, e aqui em Atalaia a campanha é levada a sério. Promovemos rodas de conversa, visitas às escolas e ações como essa da adesivação para lembrar que nenhuma criança pode ficar invisível diante da violência. A rede de proteção está ativa, preparada e ao lado de quem mais precisa”, afirmou.

A prefeita Ceci destacou o compromisso da gestão com a proteção da infância e a importância do envolvimento de toda a sociedade. “Cuidar da infância é uma das nossas maiores responsabilidades. Em Atalaia, o combate à violência sexual contra crianças e adolescentes é prioridade. Através do trabalho da nossa Assistência Social e do CREAS, estamos mobilizando a cidade e chamando a atenção para um tema sério. Que o Maio Laranja desperte empatia, ação e compromisso de todos”, enfatizou.

A Prefeitura reforça que casos de suspeita ou confirmação de violência podem ser denunciados de forma anônima pelo Disque 100, além dos canais municipais de assistência social.