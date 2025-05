Atalaia está entre os 10 municípios de Alagoas selecionados para programa nacional de vigilância em saúde de populações expostas a agrotóxicos.

O município de Atalaia foi escolhido como um dos 10 novos municípios prioritários em Alagoas para integrar o Programa Nacional de Vigilância em Saúde de Populações Expostas a Agrotóxicos, uma iniciativa que envolve o Ministério da Saúde, a Secretaria Estadual de Saúde e as gestões municipais.

A seleção se deu com base em critérios como o número de notificações de intoxicação por agrotóxicos e as características do território. A adesão de Atalaia ao programa representa um avanço nas políticas públicas voltadas à proteção da saúde das comunidades rurais e populações expostas a riscos ambientais.

Como parte das ações iniciais, profissionais da Vigilância Sanitária, Vigilância Epidemiológica e da Atenção Básica estão participando da Oficina de Elaboração do Plano de Ação, promovida pela Secretaria de Estado da Saúde e o Ministério da Saúde. A proposta é implantar, de forma integrada e contínua, estratégias de prevenção, monitoramento e resposta aos riscos relacionados ao uso de agrotóxicos.

Continua após a publicidade

Entre os principais objetivos do programa estão o mapeamento das áreas de risco, a identificação de casos de exposição e a formação de uma base de dados qualificada que contribua para a formulação de políticas públicas eficazes.

Continua após a publicidade

No município, será criado um grupo de estudos coordenado pela Vigilância Sanitária e Ambiental, que irá acompanhar a implementação das ações, promover o diálogo entre setores e fortalecer a educação permanente de profissionais de saúde e da população.

Para a prefeita Ceci, a inclusão de Atalaia no programa é resultado do compromisso da gestão com a saúde e a justiça social. “Ser reconhecida como município prioritário em uma política nacional de saúde mostra que Atalaia está atenta aos desafios e comprometida com o bem-estar da população. Nossa gestão trabalha com seriedade para garantir que a saúde chegue onde mais precisa, inclusive no campo, onde o uso de agrotóxicos pode colocar vidas em risco. Vamos avançar com responsabilidade e cuidado”, destacou a prefeita.

A Prefeitura de Atalaia segue firme na missão de promover saúde, segurança e qualidade de vida para todos os seus cidadãos.