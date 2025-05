Intervenção da Infraestrutura melhora mobilidade urbana na Rua Ernesto Lopes Filho.

A Prefeitura de Atalaia, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, segue firme com o compromisso de levar melhorias aos quatro cantos do município. Nesta quarta-feira (8), foi iniciada uma importante intervenção na Rua Ernesto Lopes Filho, localizada no bairro Girador.

O local está recebendo a instalação de placas de concreto armado, que substituirão as antigas placas metálicas. A medida visa garantir mais segurança e conforto para os moradores e motoristas que trafegam pela região. Segundo a equipe técnica, as placas metálicas, além de causarem barulho excessivo, contribuíam para pequenos acidentes e transtornos no dia a dia da população.

As novas placas de concreto são elevadas, o que também ajudará a reduzir a velocidade dos veículos e oferecerá mais segurança aos pedestres. A ação é mais uma prova de que o trabalho em Atalaia é contínuo e presente em todas as regiões da cidade.

O secretário de Infraestrutura, Marcelo Oliveira, destacou que a prefeitura está atenta às demandas da população e segue atuando com responsabilidade. “Essa substituição é um pedido antigo dos moradores, e agora está sendo atendido com qualidade. Estamos trazendo mais segurança e durabilidade com o uso do concreto armado. É assim que construímos uma cidade mais funcional e segura para todos”, explicou.

A prefeita Ceci garantiu que muita coisa vai ficar no passado na região, como o barulho, o risco de acidentes, a insegurança. Ela destacou que esse é só mais um exemplo do trabalho diário da gestão, que alcança cada bairro e cada comunidade.

“Aqui no Girador, estamos mostrando que Atalaia tem gestão, tem compromisso e tem obra de verdade. Seguimos firmes, trabalhando com seriedade e respeito ao nosso povo”, concluiu a prefeita.