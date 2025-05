Obra de pavimentação asfáltica no povoado Ouricuri já está em andamento e vai beneficiar mais de 1.500 famílias

A Prefeitura de Atalaia deu início à tão aguardada obra de pavimentação asfáltica no povoado Ouricuri, um marco importante para a mobilidade e a qualidade de vida da população local. A ação já está em andamento, com máquinas e equipes a todo vapor transformando a realidade da comunidade.

A obra é fruto de um compromisso firmado pela prefeita Ceci, e vai beneficiar diretamente mais de 1.500 famílias, levando mais conforto, segurança e dignidade para quem mora e circula pelo povoado.

Durante visita ao canteiro de obras, a prefeita falou com entusiasmo sobre o início dos trabalhos. “O que estamos vendo aqui é o sonho de muita gente começando a se realizar. O asfalto chegou ao Ouricuri e vai mudar o dia a dia de quem mora aqui. Essa foi uma promessa que fiz com o coração, e hoje, com responsabilidade e trabalho, estamos cumprindo. O povo merece respeito, merece infraestrutura, merece viver com dignidade. E é isso que estamos fazendo”, ressaltou Ceci.

Com as máquinas em pleno funcionamento, a prefeita também deixou um recado direto para a população.

“As obras já começaram com tudo no povoado Ouricuri, viu! É asfalto chegando de verdade pra transformar a vida de mais de 1.500 famílias que sonhavam com esse momento! A promessa foi feita e agora tá sendo cumprida com força, compromisso e muito trabalho”, destacou a prefeita.

Além de melhorar a circulação de veículos e pedestres, a pavimentação também vai facilitar o acesso a serviços públicos e valorizar os imóveis da região. A obra conta com apoio da Codevasf e do deputado federal Arthur Lira, grandes parceiros da Prefeitura de Atalaia em projetos estruturantes.