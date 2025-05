Prefeitura de Atalaia realiza homenagem às mães acompanhadas pelo Programa Criança Feliz.

Nesta segunda-feira (5), a Prefeitura de Atalaia, por meio da Secretaria de Assistência Social, promoveu uma manhã especial para as mães atendidas pelo Programa Criança Feliz. A ação foi realizada em diversas localidades do município e marcou o início das homenagens pelo Mês das Mães, com uma programação cheia de carinho, acolhimento e gratidão.

Coordenado por Houzy, o Programa Criança Feliz acompanha atualmente cerca de 150 crianças em situação de vulnerabilidade em Atalaia. A iniciativa visa fortalecer os vínculos familiares e o desenvolvimento infantil por meio de visitas domiciliares, atividades lúdicas e sensoriais, além do acompanhamento contínuo das famílias.

“Hoje demos início de forma muito especial às nossas homenagens para as mães. Pensamos em cada detalhe com muito carinho, pois é isso que queremos passar para elas: afeto, atenção e cuidado. Essa é a essência do Criança Feliz”, destacou a coordenadora do programa.

Durante a ação, kits foram distribuídos e momentos de confraternização emocionaram as participantes. Uma delas foi Clara, mãe atendida pelo programa, que fez questão de deixar seu depoimento.

“Meu nome é Clara, sou moradora aqui do São Dines. Tem mais de seis meses que sou acompanhada pelo Criança Feliz. Gostaria de agradecer às meninas por todo o apoio e carinho com as minhas filhas”, disse.

A ação faz parte de uma agenda maior de atividades que seguem durante o mês de maio, reforçando a importância do cuidado com a primeira infância e da valorização das mães que fazem parte do programa.

A Prefeitura de Atalaia reafirma seu compromisso com as políticas públicas de atenção à infância e às famílias atalaienses.