Quatro jogos marcam a abertura da 1ª Super Copa Santo Antônio de futebol amador

A bola rolou na manhã e tarde deste domingo (4) para a abertura da 1ª Super Copa Santo Antônio de Futebol Amador, movimentando a Arena Ceci Vigário, no Distrito Santo Antônio, em Atalaia. Com equilíbrio e muita emoção, três partidas válidas pelo Grupo A e uma pelo Grupo B marcaram o início da competição.

No jogo de abertura, CSA Atalaia e Cruzeiro Atalaia ficaram no empate em 1 a 1. Kennedy marcou para o CSA, enquanto Joelson deixou tudo igual para o Cruzeiro. Na sequência, o Jaqueirense venceu o Juventus FC por 1 a 0, com gol do camisa 10 Anderson.

Outro placar apertado veio com a vitória da equipe Fazendinha, que derrotou o Náutico por 1 a 0 com gol de Roldolfo. Fechando a rodada, o Goiás levou a melhor sobre o Missionários, também por 1 a 0, com gol de Márcio.

A competição, considerada a maior copa de futebol amador da região, é organizada por Léo e Mateus, reunindo cerca de 350 atletas. Ao todo, são 16 equipes divididas em dois grupos. Na primeira fase, os times se enfrentam dentro dos grupos, e os quatro melhores de cada grupo avançam às quartas de final.

A próxima rodada está marcada para o próximo domingo, 11 de maio.

Grupo A: CSA, Cruzeiro, Juventus, Jaqueirense, MIssionário, Goiás, Real Madrid e Guarani.

Grupo B: Náutico, Fazendinha, Ferroviária, Volta Redonda, Sport XXI, Atitude, Meninos de Deus e América.