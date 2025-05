Prefeita Ceci assina ordem de serviço para o início da pavimentação asfáltica do Distrito Ouricuri

Cumprindo o compromisso assumido durante a campanha com os moradores do Distrito Ouricuri, em Atalaia, a prefeita Ceci assinou na manhã desta sexta-feira (02), a ordem de serviço para o início da tão sonhada obra da pavimentação asfáltica daquela localidade.

Serão mais de 30 mil metros quadrados de pavimentação, beneficiando mais de 1.500 famílias com mais dignidade, mobilidade e qualidade de vida, através desta obra que será realizada em parceria com a CODEVASF e o deputado federal Arthur Lira.

“Quero agradecer ao nosso Deputado Federal Arthur Lira, que sempre está ao lado de Atalaia, ouvindo nossas demandas e lutando por elas em Brasília. E à CODEVASF, nossa grande parceira nessa conquista. O trabalho continua! Porque aqui, a gente promete e cumpre!”, destacou a prefeita Ceci em suas redes sociais.

A solenidade de assinatura contou com as presenças do deputado Arthur Lira, do superintendente da CODEVASF Alagoas João Paulo Tavares, do vice-prefeito Nicollas, do presidente da Câmara vereador Cicinho Melo e demais vereadores, de secretários municipais, além da população presente.