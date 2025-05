Adriano Imperador grava vídeo em resposta a homenagem de jovem jogador do CRB

O atacante Fabrício, do time Sub-20 do CRB, viveu uma noite inesquecível nessa quinta-feira (1º), no Estádio Rei Pelé. Após marcar os dois gols da vitória regatiana sobre o Ceará, por 2 a 1, em jogo decisivo pela Série B do Campeonato Brasileiro Sub-20, o jovem atleta homenageou o craque Adriano Imperador, que atuou na seleção brasileira, Flamengo e Inter de Milão.

O gesto não passou despercebido pelo ex-craque, que gravou um vídeo em agradecimento. “Fala, Fabrício! Obrigado pela homenagem. Papai do céu te abençoa. Continua assim. Tamo junto”, disse Adriano em um vídeo.

A homenagem aconteceu após o segundo gol de Fabrício, quando ele comemorou fazendo o gesto característico do Imperador. A performance do camisa 9 foi fundamental para a virada do Galo, que saiu atrás no placar ainda no primeiro tempo e teve que lutar até os minutos finais para garantir a vitória.

Fabrício brilhou, empatando aos 42 do segundo tempo e garantindo a virada nos acréscimos, colocando o time de volta na briga por classificação.