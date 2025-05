Indicação do vereador Jaminho Brasil solicita informatização do atendimento no Hospital João Lyra Filho. Foto: Atalaia Pop

Durante a sessão ordinária desta terça-feira, 29 de abril, a Câmara Municipal aprovou por unanimidade a indicação 007/2025, de autoria do vereador Jaminho Brasil (PP) que solicitou à Prefeitura de Atalaia, através da Secretaria de Saúde, a informatização no atendimento do Hospital João Lyra Filho.

Em sua justificativa, o vereador Jaminho Brasil destacou que esta informatização vai agilizar o atendimento, beneficiando diretamente as pessoas que se utilizam da rede pública de saúde.

“Que dê início no Hospital João Lyra Filho, para que quando as pessoas cheguem lá, coloque o nome, coloquem a pulseira, esteja lá um televisor anunciando a entrada, o nome e as pulseiras, conforme eles possam chegar, conforme a gravidade da emergência, da urgência”, destaca o vereador.

Em discurso na Tribuna, o autor da proposta comentou que esta informatização do sistema de saúde da rede municipal possa depois se estender para as Unidades Básicas do município.

A indicação foi lida e aprovada em sessão e encaminhada ao Governo Municipal, para que entendendo pertinente, seja atendido o mais breve possível.