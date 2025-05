Câmara aprova cinco indicações do vereador Cicinho Melo para melhorias no Distrito Santo Antônio

A Câmara Municipal de Atalaia realizou nesta última terça-feira (29), a 9ª Sessão Ordinária do ano, durante a qual foram aprovadas cinco indicações voltadas para a melhoria da infraestrutura e da qualidade de vida da população do Distrito Santo Antônio.

As proposições apresentadas pelo presidente da Casa, vereador Cicinho Melo (MDB), têm como objetivo atender demandas essenciais da comunidade, abrangendo áreas como infraestrutura urbana, esporte e lazer.

A Indicação nº 01/2025, propõe a reforma de praça em frente a antiga residência da ex-primeira-dama do município, Dona Ceci Vigário.

Continua após a publicidade

A Indicação nº 02/2025, solicita o calçamento da Rua do Campo do antigo DER. Já a Indicação 03/2025, também solicita calçamento para a rua conhecida como “Rua do Seu Breu”.

Em sua Indicação 04/2025, o vereador Cicinho Melo solicita a construção de um campo de futebol naquele Distrito.

Já na Indicação 05/2025, pede que sejam colocados posteamentos com iluminação led até o Cemitério do Distrito Santo Antônio.

As indicações foram aprovadas por unanimidade pelos demais vereadores e seguiram para análise da prefeita Ceci e das Secretarias competentes.