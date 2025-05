Vereador Neto Acioli solicita construção de ponto de apoio para os taxistas no Conjunto Deus é Fiel.

Poder Legislativo Há 6 horas Vereadores participam da solenidade de ordem de serviço da pavimentação asfáltica do Distrito Ouricuri Serão mais de 30 mil metros quadrados de pavimentação, beneficiando mais de 1.500 famílias.

Saúde Há 10 horas Indicação do vereador Jaminho Brasil solicita informatização do atendimento no Hospital João Lyra Filho Solicitação foi aprovada por unanimidade e seguiu para análise da Prefeitura de Atalaia.