Atalaia realiza oficinas educativas do Maio Laranja com crianças e adolescentes do SCFV.

Na manhã desta terça-feira (6), a Prefeitura de Atalaia, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, promoveu duas importantes ações educativas como parte da programação da Campanha Maio Laranja — mês de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes.

A primeira atividade foi uma oficina de quadros com papel machê, realizada com as crianças e adolescentes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), na sede da Secretaria. Utilizando criatividade e sensibilidade, os participantes ilustraram imagens e mensagens inspiradas na campanha, reforçando a importância da conscientização e da prevenção desde cedo.

Simultaneamente, a equipe do CREAS conduziu a oficina “Trilhando a Cidadania”, voltada ao fortalecimento dos direitos e deveres das crianças e adolescentes, abordando temas como proteção social, respeito mútuo e construção de valores éticos.

As ações fazem parte de uma série de atividades promovidas pela rede socioassistencial do município ao longo do mês de maio, com foco na informação, no diálogo e na mobilização comunitária em prol da proteção da infância e adolescência. “Nosso compromisso é cuidar, orientar e proteger. E é com informação e educação que construímos uma cidade mais segura para nossas crianças”, destacou a prefeita Ceci.

A Prefeitura de Atalaia reforça o pedido de atenção da sociedade e lembra que denúncias de abuso ou violência podem ser feitas anonimamente pelo Disque 100.