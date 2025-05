Vacinação contra a gripe segue disponível para servidores da Saúde, Educação e Transporte em Atalaia

A Prefeitura de Atalaia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, segue firme na campanha de vacinação contra a Influenza, com foco nos profissionais que atuam em áreas essenciais e que mantêm contato direto com a população: servidores da Saúde, da Educação e do Transporte.

A ação, que teve início nesta terça-feira (6) com a vacinação dos servidores da sede da Secretaria de Saúde, visa proteger esses trabalhadores que estão na linha de frente e que, diariamente, exercem funções essenciais para o funcionamento da cidade.

A secretária de Saúde de Atalaia, Daniele Lobo, reforçou a importância da adesão à campanha. “Atenção servidores da saúde, educação e transporte: a vacina da gripe está disponível para vocês. É importante que todos se vacinem. Procurem uma UBS mais próxima com um documento com foto e o cartão do SUS. Se cuide e cuide de todos”, explicou.

A imunização está sendo realizada em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município, das 8h às 16h. Para se vacinar, basta apresentar um documento com foto e o cartão do SUS.

Por que vacinar?

A vacinação contra a gripe é uma medida preventiva fundamental para evitar complicações da doença, internações e até mortes, principalmente em grupos mais vulneráveis. No caso dos servidores da saúde, educação e transporte, a proteção vai além do cuidado individual: garante segurança para todos com quem esses profissionais convivem e atendem no dia a dia — sejam pacientes, alunos, colegas de trabalho ou passageiros.

Investir na imunização desses profissionais é uma forma de preservar a saúde coletiva, manter os serviços funcionando com eficiência e reduzir a disseminação do vírus. A Prefeitura de Atalaia reforça o compromisso com a prevenção e lembra: vacina no braço é proteção garantida.