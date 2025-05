Atalaiense Marcos Rocha se consolida como nome promissor no cenário político sergipano.

O atalaiense Marcos Rocha, o Marquinhos do Correinha, de 55 anos, vem ganhando destaque no cenário político de Sergipe e é cotado como forte candidato a uma vaga na Assembleia Legislativa do estado nas eleições de 2026.

Natural de São Paulo, Marcos Rocha viveu boa parte da infância e adolescência em Atalaia, no interior de Alagoas. Ele é filho do saudoso Correinha (in memoriam), comerciante muito conhecido na região pela tradicional Churrascaria Correinha.

Radicado em Sergipe desde a década de 1990, construiu uma trajetória marcada pelo trabalho no setor privado e no serviço público. É 2º sargento da reserva da Marinha do Brasil (não remunerado) e possui formação em Segurança Pública e Privada, Investigação Forense e Perícia Criminal.

Entre os cargos que ocupou, estão o de gerente da extinta loja Aky Discos, supervisor de vendas da Coca-Cola em Sergipe e Alagoas, além de fiscal da empresa Viação Progresso. Também presidiu o Sindicato dos Rodoviários e atuou como coordenador de trânsito no município de São Cristóvão entre 2020 e 2024.

Marcos Rocha também esteve à frente da Associação dos Seguranças Profissionais Privados de Sergipe (ASPP-SE) e do Conselho de Segurança Pública do bairro Farolândia, em Aracaju, por dois mandatos (2017–2019 e 2019–2021). Atualmente, é CEO da empresa Guardians Seguranças, com atuação voltada à segurança privada e à organização comunitária.

Com discurso conservador, alinhado à direita e pautado por valores cristãos, é apontado como uma liderança emergente e deve ser observado com atenção à medida que se aproxima o calendário eleitoral de 2026.