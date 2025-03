Entrevista exclusiva com o vereador Neto Acioli

Entrevista exclusiva foi concedida à Rádio Web do site Atalaia Pop.

Na manhã desta sexta-feira (21), o vereador do município de Atalaia, Neto Acioli (MDB), participou de uma entrevista exclusiva com o radialista Adaias Ferraz, para a Rádio Web Atalaia Pop. Durante a conversa, o vereador, que cumpre seu segundo mandato consecutivo na Casa Hilton Agra de Albuquerque, abordou diversos problemas enfrentados pelos moradores da cidade com relação aos serviços prestados pela BRK. Ele criticou a qualidade dos serviços e a alta taxa cobrada pela empresa, que tem gerado insatisfação entre a população.

O vereador Net Acioli também falou sobre sua parceria com a Copervales e as ações conjuntas que têm beneficiado os atalaienses, como o envio de carros-pipa para aliviar a falta de água nas torneiras.

Neto Acioli reforçou o seu compromisso com a população de Atalaia e a busca constante por soluções para os problemas da cidade. Ele ainda abordou outros temas relevantes durante a entrevista, que pode ser conferida na íntegra logo abaixo.