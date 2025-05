Prefeita Ceci se consolida como referência em liderança feminina na política alagoana

A prefeita de Atalaia, Ceci, tem se consolidado como uma das maiores referências em liderança feminina na política alagoana. Reeleita com quase 20 mil votos e 79,95% dos votos válidos e a maior votação proporcional da história do município e a maior de uma mulher na região metropolitana, Ceci representa uma nova forma de fazer política: com proximidade, compromisso e resultados concretos.

Desde que assumiu a gestão, Ceci tem mostrado que é possível aliar eficiência administrativa com cuidado humano, colocando as pessoas no centro das decisões. Obras estruturantes, valorização da educação, avanços na saúde, programas sociais e modernização da gestão pública marcam seu mandato, que é reconhecido dentro e fora de Atalaia.

“Ser mulher na política ainda é um desafio, mas é também uma oportunidade de mostrar que dá pra fazer diferente. E a gente tem feito: com respeito, transparência e escuta. Meu compromisso é com quem mais precisa, com quem sempre ficou à margem. É por essas pessoas que trabalho todos os dias”, afirma a prefeita.

A atuação de Ceci também tem ampliado sua projeção fora do município. Recentemente, foi convidada para palestrar no Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes, em Maceió, onde apresentará o tema “Tecnologia com coração: como inovar sem perder a conexão com o povo” — mostrando como Atalaia tem apostado em soluções tecnológicas para aproximar a gestão da população.

A prefeita representa não apenas uma liderança em ascensão, mas uma referência de que a presença das mulheres na política é urgente, necessária e transformadora. Sua gestão é marcada pela escuta, pela sensibilidade e por um profundo compromisso com o bem-estar coletivo.