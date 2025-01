Em seu discurso de posse, prefeita Ceci reafirma compromisso com Atalaia e inspira mulheres a romper paradigmas

Gratidão Há 2 meses Após reeleito, vereador Neto Acioli vai à Copervales agradecer o apoio dos colaboradores e diretoria Vereador foi reeleito com 1.212 votos no pleito eleitoral realizado no último dia 6 de outubro.

Eleições 2024 Há 3 meses Reeleito com 1.303 votos, vereador Toni Barros se consolida no cenário político de Atalaia Toni credita o sucesso das suas crescentes votações, ao TRABALHO, TRADIÇÃO E COMPROMISSO RENOVADO com o povo de Atalaia, destacando o fiel apoio da TURMA DO BEM.