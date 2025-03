Prefeita Ceci repudia declaração violenta de senador e defende a participação das mulheres na política.

A prefeita de Atalaia, Ceci Herrmann (MDB), se manifestou contra as declarações do senador Plínio Valério (PSDB-AM), que recentemente afirmou ter vontade de "enforcar" a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. A prefeita, que exerce a liderança do município alagoano, repudiou com veemência a fala do senador, considerando-a um "combustível para a violência e a intolerância", e ressaltou que esse tipo de discurso não tem espaço em uma sociedade que valoriza o respeito e a paz.

"Eu, como mulher, mãe e prefeita, repudio com veemência as declarações do senador Plínio Valério. Esse tipo de fala é um combustível para a violência e a intolerância, e não tem espaço em uma sociedade que preza pelo respeito e pela paz", declarou a prefeita em um vídeo divulgado nas redes sociais. Ela continuou, reforçando que o Brasil "merece líderes que promovam a união, a compreensão e o diálogo, e não que alimentem discursos de ódio”.

Ceci também abordou o contexto desafiador que as mulheres enfrentam ao ocupar posições de liderança, especialmente no cenário político brasileiro. A prefeita afirmou que o país ainda enfrenta resistência e preconceito quanto à presença feminina em cargos de poder.

"Eu acredito que o Brasil ainda enfrenta muitos desafios quando se trata de ter mulheres em posições de liderança, especialmente na política. Infelizmente, ainda vemos muito preconceito e resistência em relação à presença feminina em cargos de poder", afirmou a prefeita, destacando os obstáculos que as mulheres enfrentam no caminho para uma maior representatividade.

Entretanto, ela também fez questão de destacar o avanço que tem sido feito e a importância de continuar a luta pela equidade de gênero na política. "Mas, como prefeita de Atalaia, posso afirmar que estamos quebrando barreiras e mostrando que as mulheres têm, sim, a capacidade e a força para liderar. Precisamos continuar lutando por mais representatividade e respeito, porque a política e a liderança devem ser espaços para todos, sem distinção de gênero", concluiu.

A prefeita reafirmou, ainda, a importância de uma política que seja inclusiva, respeitosa e que incentive a diversidade de vozes em todos os espaços de decisão, tornando a sociedade mais justa e democrática para todos.