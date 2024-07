Sanfona do Rei recebe 27.145 interações e fica em 2º lugar na Batalha de Quadrilhas promovida pela Equatorial Alagoas

A junina atalaiense Sanfona do Rei teve a oportunidade de conquistar ainda mais a admiração dos alagoanos, participando da 4ª edição do “Arraiá Energia da Nossa Cultura”, uma batalha de Quadrilhas Juninas promovida pela Equatorial Alagoas. Sanfona do Rei obteve 27.145 interações do público, ficando na 2ª colocação e receberá troféu por ser uma das finalistas.

O projeto que tem como objetivo reconhecer esse importante movimento folclórico do estado, homenageou os cinco anos de atuação da Distribuidora em Alagoas, onde os participantes tiveram que criar coreografias com base na música autoral, que falava sobre as principais ações da concessionária de energia, realizadas nos municípios alagoanos.

Para participar do projeto, o único critério era estar associado a Liga de Quadrilhas Juninas de Alagoas (LIQAL), parceria da Equatorial Alagoas desde a primeira edição da Batalha. Para chegar no resultado, as quadrilhas foram avaliadas nos seguintes critérios, conforme o regulamento: figurino, coreografia, originalidade e harmonia. A comissão julgadora, formada por representantes da Equatorial Alagoas, escolheu as finalistas, que foram submetidas a votação popular por meio perfil oficial da Distribuidora no Instagram (@equatorial.al). O período de votação popular aconteceu de 20 a 23 de junho.

A junina com mais comentários e interações na publicação foi declarada vencedora na tarde desta segunda (24), e foi a Lula do Baião, da cidade de Teotônio Vila, que será contemplada com um incentivo financeiro.

Confira classificação:

1º Lula do Baião (Teotônio Vilela) – 35.844 interações;

2º Sanfona do Rei (Atalaia) – 27.145 interações;

3º Xodó e Xamego (Rio Largo) – 26.413 interações,

A executiva de Comunicação e Marketing da Equatorial Alagoas, Isa Mendonça, destacou a importância do projeto e parabenizou os participantes. “Para nós é privilégio celebrar mais uma edição da Batalha de Quadrilhas, um movimento que faz parte da nossa cultura e que além da importância histórica, representa também o sustento de muitas famílias alagoanas. Parabenizamos a todos os participantes desse verdadeiro espetáculo que encantou a todos”.