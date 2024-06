AO VIVO: Grande final do concurso de quadrilhas Forro & Folia 2024

Transmissão do Canal da Gazeta News no YouTube.

A grande final do Forró & Folia 2024 acontece na noite desta terça-feira (18), a partir das 20h, no Sesi Cambona, em Maceió. Cinco grupos juninos estão na disputa pelo título de melhor quadrilha de Alagoas. O show de cores e tradição pode ser acompanhado ao vivo pela GazetaNews, através do canal no Youtube gazetanewsal ou pelo 525 da Net Claro.

Estão na grande final e disputam o título de campeã junto com outros quatro finalistas: Amanhecer no Sertão, Luar do Sertão, Show Nordestino, Sanfona do Rei e Canarraia.

Acompanhe AO VIVO: