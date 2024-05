AP3 discute Cultura em Audiências Públicas de Atalaia e Maceió

A AP3 participou nesta última terça-feira (28), de uma audiência pública em Atalaia, convocada pela Secretaria de Cultura do município. A reunião contou com a participação de representantes do segmento cultural e teve como objetivo a construção da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), que vem sendo realizada em todo o país.

Logo em seguida, a Associação, com seus membros voluntários, Sônia e Péricles Brasil, também estiveram em Maceió, onde participou da audiência pública realizada por aquele município. A reunião contou com a presença do secretário municipal de cultura, representante do Ministério e da classe dos artistas e fazedores de cultura d Maceió.

Com a contribuição de todos, a política setorial estará se fortalecendo e assegurando os recursos para aplicação neste ano de 2024.