Com apoio da Prefeitura de Atalaia, lanceiro Acarí concorre para ser o novo Patrimônio Vivo de Alagoas.

Atalaia poderá ter um filho da terra no seleto grupo de mestres da cultura popular alagoana. Com o total apoio da Prefeitura de Atalaia, através da prefeita Ceci e da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Eventos, o lanceiro Acarí está concorrendo ao título de Patrimônio Vivo do Estado de Alagoas em 2024.

Acarí é um dos ícones da Cavalhada Alagoana. Lanceiro que há mais de cinco décadas, vem se destacando neste folclore brasileiro, levando o nome da cidade para os quatro cantos do Estado de Alagoas. Com muito amor pelo folclore, ele se transformou em uma figura conhecida em nível estadual, sendo considerado o melhor lanceiro de Alagoas.

Na manhã desta quinta-feira (23), o lanceiro esteve na Secult de Atalaia, onde participou de uma reunião com a secretária Shirley Nogueira e com o secretário-adjunto Dola Rocha.

A iniciativa demonstra o compromisso da gestão da prefeita Ceci em fortalecer a cultura de Atalaia e busca imortalizar os conhecimentos e técnicas adquiridas pelo atalaiense Acarí ao longo de várias décadas.

"É de suma importância valorizar as pessoas que contribuem em prol da cultura local. Nosso amigo Acarí é um ícone da Cavalhada e é reconhecido em todo o estado de Alagoas pelo seu trabalho como lanceiro. Vamos torcer para que ele seja reconhecido como PATRIMÔNIO VIVO DE ALAGOAS", destaca o secretário-adjunto, Dola Roch

Foto: Alberto Vicente