Independente Atalaia goleia o Satuba por 8 a 0 pela terceira rodada do Alagoano Sub-17 2024

O Independente Atalaia fez neste sábado (23), a sua melhor partida até o momento, na atual temporada do Campeonato Alagoano Sub-17. Jogando fora de casa, no estádio Benigno Acioly, em Satuba a equipe atalaiense goleou o Satuba SC por 8 a 0, pela terceira rodada da competição.

Com o resultado, o Independente chegou aos 6 pontos no Grupo B e se recupera da derrota por 3 a 0, sofrida diante do CSA, em partida realizada na última quarta-feira.

Com Tiago, Tauã Branca e Raí, a equipe atalaiense marcou três gols nos primeiros 45 minutos. No segundo tempo, mostrando ainda mais poderia ofensivo e aproveitando-se do abatimento de seu adversário, o Independente ainda marcou mais cinco gols, com Henrique, um contra, Gabriel, Raí e Bernado, fechando o placar em 8 a 0, a maior goleada da competição até este momento.

“Fomos precisos em muitas ocasiões e mesmo marcando oito gols, poderíamos ter feito mais pelo que criamos. Fizemos um placar elástico, esse era o objetivo que traçamos e alcançamos nesse jogo. Felicito os atletas que assimilaram a bronca e orientações, conseguindo corrigir os defeitos além uma apresentação impecável, tanto defensiva como ofensiva. Fizeram um grande jogo, quem teve no Estádio foi brindado com a fartura dos gols e jogadas muito bem construídas”, destacou o Mister Sales, treinador do Independente.

O próximo desafio do Independente será em Atalaia, neste próximo sábado (30), contra a equipe do UNEC.