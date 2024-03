Morre ex-jogador do ASA e CSE aos 19 anos; família suspeita de dengue hemorrágica

Morreu, nesta terça-feira (19), João Leonardo Isidoro de Almeida Lau, jogador de futebol que possuía passagens pelo ASA e pelo CSE. Aos 19 anos, o jovem estava internado desde o último domingo (17) no Hospital Geral do Estado (HGE). A família suspeita de dengue hemorrágica.

A morte foi confirmada ao TNH1 por uma familiar do jogador. À reportagem, ela revelou que ele deu entrada no HGE por volta das 23h do domingo, e estava sob os cuidados da equipe médica. Informações iniciais dão conta que ele chegou a vomitar sangue enquanto estava internado.

João Leonardo faleceu nesta madrugada e a família dele foi até o hospital por volta das 4h. Até a publicação desta matéria, ainda não havia sido divulgado o laudo que confirma a causa do óbito. A reportagem tentou contato com o HGE para saber do quadro do paciente durante a internação, mas ainda não obteve êxito.

Ainda segundo informações da família, após ter deixado o ASA, o jogador estava sem clube em 2024.

Família buscava por doação de sangue - Nas redes sociais, a família de João Leonardo procurava por pessoas que pudessem doar sangue. O irmão da vítima, Pedro Nicolas - que integra a base do ASA - chegou a compartilhar cards com informações e uma mensagem sobre o que estava sentindo.

"Uma dor enorme te ver nessa situação, meu irmão. Deus já está trabalhando em tudo! Eu te amo!", disse Pedro Nicolas.

ASA lamentou a morte - Nas redes sociais, o ASA lamentou o falecimento do ex-atleta do clube, que esteve no Alvinegro em 2023, quando disputou o Campeonato Alagoano Sub-20. Leia, abaixo, na íntegra.

"O ASA lamenta o falecimento do jovem João Leonardo, atleta que defendeu o Gigante no Campeonato Alagoano Sub-20 de 2023. Desejamos força a todos os amigos e familiares, em especial ao Pedro, irmão dele e que integra nosso elenco do SUB-17".

Prefeitura de Atalaia apura casos de dengue - Em nota, a prefeitura de Atalaia, cidade onde a vítima morava, lamentou a morte do jogador. O Município disse que o caso está sendo investigado para saber se o óbito aconteceu em decorrência de dengue.

Atualmente, a administração revelou que três pessoas estão com suspeitas de dengue em Atalaia. No entanto, a suspeita do diagnóstico de João Leonardo não está incluída no balanço, sendo à parte e totalizando, neste caso, quatro. Leia:

A Prefeitura de Atalaia lamenta a morte do atleta João Leonardo Isidoro de Almeida Lau. A administração municipal acrescenta que o caso está sendo investigado e que o material para exames laboratoriais específicos já foi enviado para o Laboratório Central de Alagoas (LACEN/AL), onde está sendo analisado. Não há confirmação de óbito por dengue até o momento no município.

A Secretaria Municipal de Saúde reforçou ainda que, atualmente, Atalaia tem apenas três pessoas com suspeita da doença, e que também foram colhidos exames e encaminhados para o LACEN/AL. A Prefeitura tem feito ações para o combate à dengue semanalmente no município.