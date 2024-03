Associação AP3 parabeniza o ECO pelos 72 anos e destaca que sempre vem buscando apoiar e valorizar a equipe do Distrito Ouricuri

Associação AP3, desde sua fundação no ano 2000, sempre apoiou o time e busca seu registro na Federação Alagoana de Futebol, valorizando assim, o esforço de todos os atletas do passado e da juventude atual.

Neste domingo, 17 de março, a comunidade do Distrito Ouricuri celebra o aniversário do histórico time Esporte Clube Ouricuri - ECO. Em 1952 surgia com apoio de Manoel Tenório, o time local com muita garra e bola nos pés, revelando grandes jogadores da terra.

O futebol de Ouricuri assim como outras modalidades de esporte tem seu espaço na organização que dispõe de uma Diretoria de Esportes, representada pelo colaborador Diretor Ermani Dornelas e uma Comissão de Futebol representada pelos senhores Manoel e Denis.

Segundo a Cida da Ouricuri, presidente da AP3, o objetivo é inserir o time ECO nos grandes eventos esportivos com capacitação, treinamento e fornecimento de materiais para o futebol.

“A Associação conta com apoio da Secretaria Estadual de Esportes SELAJ, da Secretaria Municipal representada pela secretária Joana D'arck e seus assessores, e, com destaque, o apoio da Prefeita Ceci e seus secretários. Por fim, neste momento de agradecimentos, a Associação vem agradecer todo apoio prestado ao esporte de Ouricuri sob gestão da AP3 e seus colaboradores, cujas ações visam fortalecer o futebol e apoiar cada jogador atleta para realizar o sonho das grandes competições”, comenta Cida da Ouricuri, presidente da AP3.