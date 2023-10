Alunos da turma 1998 do SESI Atalaia se reúnem para relembrar histórias inesquecíveis

Ex-alunos da Escola SESI “Barão Felix de Vandesmet”, em Atalaia, se reuniram na manhã e tarde deste sábado (21), no bairro Bittencourt, para confraternizar, matar a saudade e relembrar histórias da inesquecível turma que se formou no ano de 1998. Momentos inesquecíveis vividos por essa turma, que também foi a primeira a integrar o grupo mirim da saudosa Quadrilha Junina Asa Branca.

Através das redes sociais, o vínculo que estava disperso com o tempo pôde ser retornado. Intitulado “Turma do SESI 1998”, o grupo de WhatsApp conta hoje com 19 participantes, sendo que este primeiro reencontro contou com as presenças dos ex-alunos: Tanicléa, Juliana, Daniel, Isaac, Itala Samara, Rafael, Iris Melo, Ruana, Sheyla, Jerônimo Júnior (Jeba) e Phablo. Também participaram familiares.

Em poucos minutos de conversa, a turma já parecia a mesma de 1998, prova de que amizades de infância resistem ao tempo e só precisam de oportunidades.

Os que não puderam marcar presença na data de hoje, certamente estarão presentes em um breve momento, já que a inesquecível turma prometeu não esperar mais 25 anos para marcar um novo encontro.

O encontro se tornou ainda mais especial, quando na parte da tarde, os ex-alunos receberam a visita da Professora Catarina Monteiro, que ensinou uma grande parte, na 1ª série do SESI Atalaia.