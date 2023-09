Parceria entre Aloísio Chulapa e Diadora vai beneficiar projetos sociais em Atalaia

O ídolo do esporte atalaiense, Aloísio Chulapa se une a empresa Diadora, gigante no ramo de artigos e vestuários esportivos, em uma grande parceria que vai beneficiar projetos sociais e esportivos no município de Atalaia.

Novo embaixador da marca no Brasil, Aloísio Chulapa vai proporcionar, junto com a Diadora, a doação de bolas, chuteiras e demais itens esportes, para fortalecer projetos em Atalaia.

A primeira entrega foi realizada na tarde desta quarta-feira, 6 de setembro.

“Uma parceria top com a Diadora, marca mundial, com 75 anos de mercado e que sempre busca apoiar e incentivar o esporte. Quando me perguntam qual o gol mais bonito que marquei, falo que é esse, o de ajudar essas crianças que querem realizar seu sonho. Tirar essas crianças da rua, incentivar que vão à escola e não fazer coisas erradas. Isso foi o que meus pais me ensinaram, a humildade, o respeito, o caráter e a simplicidade”, destaca Aloísio.

A parceria é mais um gol de placa do Chulapa, que, como sempre, não esquece de sua amada cidade.

“Diadora, estamos juntos. Obrigado pelo carinho. Atalaia já é Diadora”, completou.