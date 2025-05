Atalaia apresenta experiências exitosas na Mostra Alagoas promovida pelo COSEMS

A Prefeitura de Atalaia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, participou nesta quarta-feira (8) da Mostra Alagoas – Aqui tem SUS, evento promovido pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde (COSEMS), em Maceió.

O município levou ao encontro oito experiências exitosas desenvolvidas na rede de saúde de Atalaia, apresentadas por técnicos e profissionais que atuam diretamente no cuidado com a população. A participação foi uma oportunidade de destacar projetos que vêm fazendo a diferença no dia a dia dos atalaienses.

“Foi um momento rico de troca, aprendizado e, acima de tudo, de valorização do que temos feito com tanto empenho. Nossa saúde tem avançado, e essa mostra comprova a qualidade do serviço que Atalaia oferece à sua população”, destacou a secretária de Saúde, Daniele Lobo.

A prefeita Ceci também celebrou a participação de Atalaia no evento, reforçando o compromisso da gestão com um SUS cada vez mais humanizado e eficiente. “Ver nossa equipe apresentando experiências que nascem do cuidado diário com o nosso povo é motivo de muito orgulho. Atalaia tem mostrado que é possível fazer uma saúde pública de qualidade, com técnica, sensibilidade e compromisso com as pessoas”, afirmou a prefeita.

A Mostra Alagoas reúne iniciativas de vários municípios, permitindo que boas práticas se tornem referência e se espalhem por todo o estado. Atalaia se consolida, mais uma vez, como exemplo de gestão comprometida e humanizada.