Grupo de artistas de Atalaia apresenta projetos visando a Lei Paulo Gustavo

Grupo de artistas do município de Atalaia se reuniu na noite de ontem, 30 de agosto, na antiga ASMALU, atual sede Secretaria Municipal de Cultura, para apresentar projetos visando a Lei Paulo Gustavo e participar de uma capacitação para os editais de Atalaia e do Estado de Alagoas.

Intitulado “Atalaia das Artes”, o grupo de trabalho conta com representantes dos segmentos música, literatura, fotografia, longa e curta-metragem, teatro e artesanato.

O encontro contou também com a presença dos vereadores Tacinho e Toni Barros, do produtor executivo da TV Pajuçara e ex-secretário de Cultura de Pilar, o Robinho, de empresários locais e demais convidados.

Entre os projetos apresentados, está o longa-metragem FOFOQUEIRO DO DIAGO, que será gravado em Atalaia e contará com um elenco 100% atalaiense, incluindo costureira, maquiadora, e toda equipe técnica.

O elenco conta com a participação especial do humorista e maior imitador do Brasil, o Marlon Rossy.

A história fala de um fazendeiro que perdeu todo dinheiro no jogo de baralho e vende a sua alma ao “dhiabo”, na presença do bebo da cidade, que vira o seu aliado e assim se torna o fofoqueiro do “dhiabo”.