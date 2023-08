Independente Atalaia vence o Miguelense fora de casa em sua estreia no Alagoano Sub-20 2023

Independente Atalaia vence o Miguelense fora de casa em sua estreia do Alagoano Sub-20 2023.

O Independente Atalaia estreou bem demais no Campeonato Alagoano Sub-20, vencendo fora de casa o Miguelense por 3 a 1. A partida foi disputada na manhã deste domingo (20), no estádio Orlando Gomes de Barros.

Os gols da equipe atalaiense foram marcados pelo estreante zagueiro Gabriel, pelo meia Ariel e pelo atacante André.

A equipe comandada pelo Mister Sales está no Grupo C da competição, ao lado do Miguelense, DZM Passos, FF Nova Cruz, Murici e Zumbi.

Pela segunda rodada, neste próximo sábado (26), o Independente recebe no estádio O Luizão, em Atalaia, o DZM Passos.