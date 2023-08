Independente Atalaia vai enfrentar o Miguelense na estreia do Alagoano Sub-20

Equipe atalaiense estreia fora de casa, contra o Miguelense, no próximo dia 20.

Independente Atalaia inicia sua caminhada no Campeonato Alagoano Sub-20 no próximo dia 20 de agosto, contra o Miguelense, às 15h, no Estádio Joaquim Luiz da Silva, em Colônia Leopoldina.

O primeiro confronto foi definido nesta quarta-feira (9), pela Diretoria de Competições da Federação Alagoana de Futebol – FAF.

A equipe atalaiense está no Grupo C, junto com Miguelense, DZM Passo, Murici, Zumbi e FF Nova Cruz.

Vale destacar, que, recentemente, a equipe Sub-20 do Independente comandada pelo Mister Sales foi campeã atalaiense da Série B, garantido também acesso à elite do campeonato municipal.

O Independente conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Atalaia, através da Secretaria de Esportes.