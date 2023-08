Independente Atalaia empata fora de casa contra o São Domingos, em amistoso preparatório para o Alagoano Sub-20.

Em mais um amistoso preparatório para o Alagoano Sub-20, o Independente Atalaia foi até a Massagueira, na tarde deste último sábado (5), para enfrentar a equipe do São Domingos.

Apesar do empate em 1 a 1, a partida mostrou evolução da equipe comandada pelo Mister Sales, que dominou as ações ofensivas desde o início.

“Vamos buscar nessa semana, melhorar o aproveitamento das chances criadas, que foram muitas. O resultado não reflete as oportunidades que tivemos e serve para intensificarmos as duas semanas que antecedem a Estreia no Alagoano Sub 20. Fisicamente a equipe esteve em bom nível e emocionalmente também, após sair atrás no placar mantendo o nível de concentração na busca do resultado de forma organizada. Após empatar, não diminuímos o ímpeto sempre, indo pra cima, pois temos uma equipe aguerrida e não vamos relaxar em nenhum momento nos jogos”, destaca o treinador da equipe atalaiense.

Um último amistoso será realizado na tarde deste próximo sábado (12), com local a definir, fechando assim a preparação para o Alagoano da categoria que está previsto o próximo dia 19/08. O Independente aguarda definição da Federação Alagoano de Futebol (FAF), sobre o adversário e o local da estreia.

O Independente vem contando com o apoio total da Prefeitura de Atalaia, através da Secretaria Municipal de Esportes.

“Agradecemos a Secretária Municipal de Esportes e Lazer de Atalaia, e os grandes esforços da prefeita Ceci, do secretário Nicollas Theotonio e da secretária de Esportes Joana D'arck, pelo empenho em favor do esporte na região, fomentando o crescimento e oportunizando os jovens que sonham e buscam a realização do sonho, através do Futebol”, comenta Ronaldo Torres, presidente do Independente.